Количество невыездных должников в России побило все рекорды

Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло 8 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФССП РФ.

Невыездными из страны к Новому году стали 8 млн человек. При этом за год это количество выросло практически вдвое — в декабре 2021 года, ограничения действовали для 4,6 млн россиян.

Таким образом, в настоящее время число невыездных достигло максимального показателя за все 15 лет действия этих ограничений.

Общий тренд показывает продолжение роста количества невыездных. Так, если 10 лет назад в списках значились порядка 300 тысяч человек, в 2016 году — порядка 1 млн, то уже в декабре 2019 года — 3,4 млн. К началу лета прошлого года невыездными стали 5,5 млн россиян.

Ранее стало известно, что жители края недоплатили 16% имущественных налогов.