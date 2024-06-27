Комары-туристы и ЖК на Речном стал ниже. Что произошло на Алтае 27 июня

- Градсовет в Барнауле одобрил новый проект ЖК, который хотят построить на месте Речного вокзала. «Высотки» будут гораздо ниже, чем планировалось — на 17 этажей.
- Аномальная жара в регионе продолжается — в ближайшие дни будет в среднем от +31 до +33 градусов.
- В Барнаульском зоопарке строят вольеры для новых животных: гиббона и харзы.
Гиббон. Обезьяна. Примат.
CC0
- Жители Алтайского края могут задать свои вопросы министру сельского хозяйства — и их озвучат на научно-практической конференции «Алтай-Агро».
- Алтайское село Райгород, в которм живут 133 человека, теперь осталось не только без дороги (ее нет давно), но и без чистой воды.
- В Алтайском крае теперь встречаются крупные комары, случайно завезенные из Таиланда — они могут быть переносчиками вируса Тягиня.
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