Контрастный андеграунд, нежные свадьбы и томные ночи. 7 выставок, которые стоить увидеть в «Республике ИЗО» в Барнауле

«Лит-фотография»
Персональная экспозиция Дмитрия Барышева для фотопроекта “Форум”. Все кадры здесь с пленки, в технике лит-печати. Основная тема выставки — пейзажи и стрит. Главный герой работ Барышева — улица, на которой происходят события повседневной жизни.
Black&White
В экспозиции Black&White можно погрузиться в черно-белый мир. В «Республике ИЗО» говорят, что на этой выставке посетителей будет преследовать легкое ощущение сюрреализма — ведь монохромные кадры обладают свойством подчеркивать через детали необъяснимую таинственность и атмосферу.
«Разные стороны»
Здесь собраны разные фотографии: уличные, свадебные, студийные — полнейший микс интересных и местами эксцентричных моментов.
Экспозиция занимает большой зал, в котором на каждой решетке представлена индивидуальная тематика.
«Долгая дорога за молоком»
На этой выставке вы не увидите молока, только туман, похожий на него. Фотограф Василиса Воронина решила вечером прогуляться в магазин за молоком, заметила, что город окутан туманом и решила запечатлеть вечернюю атмосферу.
Мне было непонятно — почему люди продолжают идти по своим делам, когда вокруг — так. Свет там не льётся, он будто застыл в каком-то воздушном желе, — рассказывает Василиса.
«О личном»
В одном из залов «Республики ИЗО» зрителю представят фотографии с элементами «ню» (обнаженная натура). «Именно поэтому выставка называется «О личном», поскольку с обнажением тела обнажается и душа», — рассказывает куратор галереи Юлия Ломакина.
Также в «Республике ИЗО» сейчас можно увидеть экспозиции картин и прикладного творчества.
«Последний герой андеграунда»
Выставка посвящена памяти барнаульского художника Алексея (Леки) Чеканова и будет проходить до 9 июля. Свой путь Чеканов начинал с создания художественного объединения «Тихая мансарда». Он был участником наиболее заметных выставок и акций Барнаула, оформлял сцены на поэтических и музыкальных выступлениях Натальи Николенковой и «Дяди Го».
«Русь: эстетика, традиции, визуализация»
На этой выставке представлены работы разных мастеров в «разношерстных» направлениях: живопись и акварель, компьютерная графика и нейросеть, а также скульптуры, игрушки, вышивка и многое другое. Цель проекта — познакомить зрителя с искусством, как традиционным, так и современными.