Космический грузовик на ракете с хохломой успешно запустили с Байконура

В 3:00 по московскому времени стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем и через 8 минут 48 секунд было зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны.

Ракета, украшенная хохломской росписью в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, в штатном режиме вывела корабль на целевую орбиту.

Новый корабль доставит около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности по российской программе, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, свежие продукты и многое другое.

Возможно, именно этот запуск видели жители Бийска и Барнаула.

Неизвестный объект в небе над Бийском. «Инцидент Бийск» Неизвестный объект в небе над Бийском. «Инцидент Бийск» Неизвестный объект в небе над Бийском. «Инцидент Бийск»

Ранее NASA запланировало первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion к орбите Луны.