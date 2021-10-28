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Жизнь

Космический грузовик на ракете с хохломой успешно запустили с Байконура

Космический грузовик «Прогресс МС-18» вылетел с космодрома Байконур ночью 28 октября, сообщил Роскосмос.

Запуск «Прогресс МС-18» на Байконуре.
Запуск «Прогресс МС-18» на Байконуре.
roscosmos.ru

В 3:00 по московскому времени стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем и через 8 минут 48 секунд было зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны.

Ракета, украшенная хохломской росписью в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, в штатном режиме вывела корабль на целевую орбиту.

Новый корабль доставит около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности по российской программе, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, свежие продукты и многое другое.

Возможно, именно этот запуск видели жители Бийска и Барнаула.

Неизвестный объект в небе над Бийском.
Неизвестный объект в небе над Бийском.
«Инцидент Бийск»
Неизвестный объект в небе над Бийском.
Неизвестный объект в небе над Бийском.
«Инцидент Бийск»
Неизвестный объект в небе над Бийском.
Неизвестный объект в небе над Бийском.
«Инцидент Бийск»

Ранее NASA запланировало первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion к орбите Луны.

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