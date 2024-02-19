Котят "из телевизора" продают в Барнауле

Милых "вискасов" продают по договорной цене. Объявление разместили на сайте " Авито ".

Продавец предлагает приобрести шотландских котиков с интересным окрасом.

Среди заводчиков таких малышей называют "вискасами" за сходство с котом из рекламы одноименного корма.

В качестве пушистого друга можно выбрать и прямоухого, и вислоухого котенка.

Цена одного "вискаса" — договорная.

Ранее мини Кнопочку с большими глазками продавали в Барнауле. Возраст четверолапой — всего два месяца. Однако она очень веселая и любит, чтобы на нее обращали внимание.

При этом Кнопочка уже самостоятельно ест. В ее рацион входят сливочки и мясо.

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