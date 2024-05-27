Критическая отметка, закон о домашних животных и никакого бакалавриата. Что произошло в Алтайском крае 27 мая

◆ Алтайский край теряет население: за первые три месяца 2024 года естественная убыль увеличилась почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого.



◆ Уровень воды в Оби у Барнаула превысил критическую отметку. Объявлено штормовое предупреждение.



◆ Жители поселка Ясная Поляна Бийского района не могут добиться постройки ФАПа. Людям приходится ездить в районную больницу.



◆ Федеральные туроператоры стали предлагать комбинированные пакетные туры по России из Барнаула. Они бронируют блоки мест на регулярных рейсах и замораживают на них цены.



◆ 6 июня депутаты рассмотрят новый закон об обращении с животными в Алтайском крае. На первый взгляд, он несет только хорошее: обязательную маркировку, регистрацию. А на второй? Об этом — в нашем обзоре.



◆ C 2025 года из российской системы образования уйдут понятия «бакалавриат» и «магистратура». Мы выяснили, что будет с вузами и студентами после отказа от Болонской системы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале