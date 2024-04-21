Крокусы в розарии, бал в библиотеке, климатический беспредел. Что произошло на Алтае

- Апрель продолжает преподносить сюрпризы. С одной стороны, весеннее тепло из соседнего Казахстана. С дрогой стороны — холодный фронт с севера. Кто победит? И уже стало известно, что совсем скоро похолодает до минусовых температур.
- А тем временем Горный Алтай в предвкушении мая, как и все мы. Там уже летают бабочки и жучки, вскрылся лед, цветет маральник и активничают животные.
- Порадовал барнаульский зоопарк "Лесная сказка". В своем паблике сотрудники выложили фото из розария. Розы пока что не распустились. Зато вовсю красуются крокусы.
- А в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова участниками библионочи стали более 600 человек. Посетители ощутили красоту балов Пушкинской поры и современного Средневековья.
Так прошло солнечное воскресенье. И особенно радостно тем, у кого в рабочем графике понедельник отмечен как "отгул". Всем весеннего настроения!
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