Крупнейший поставщик терминалов для карт рассматривает уход из России

Крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico рассматривает уход из России, сообщает РБК . На рынке доля их устройств составляет 50%.

Компания Ingenico пока не заявляла официально о своем уходе, однако такая вероятность есть, заявили источники издания. По информации издания, их устройства занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка.

Источники отметили, что компания планирует уйти из России 1 марта. Контракты с сотрудниками в России будут действовать до 15 февраля. Техническую поддержку POS-терминалов компания планирует осуществлять до конца марта, утверждают они.

С уходом поставщика возникнут две основные проблемы — это техническая поддержка ПО и ремонт самого оборудования.

Ранее банкомат российского производства одобрили в Центробанке. ЦБ провел испытания и сертифицировал банкомат с функцией приема и выдачи банкнот.