О «странных транзакциях» российских олигархов накануне спецоперации заявили в США

Они проводились незадолго до начала спецоперации России на Украине. Опубликован соответствующий отчет. Имеется ввиду массовая реструктуризация активов и их переводе на родственников, указывает Газета.Ru.
Объем «подозрительных транзакций» оценили в десятки миллиардов долларов.
Бизнесмены перевели крупные суммы денег своим детям незадолго до включения в санкционные списки западных стран.
Так, представитель российской бизнес-элиты передал свои активы бывшей жене. Среди переписанного имущества числятся самолеты и яхты, говорится в отчете FinCen.
Имена российских предпринимателей не называют.
Ранее в Кремле заявили, что в России нет алчных олигархов. При этом сын российского бизнесмена показал на видео, как ест золото.
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