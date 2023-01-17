О «странных транзакциях» российских олигархов накануне спецоперации заявили в США

Они проводились незадолго до начала спецоперации России на Украине. Опубликован соответствующий отчет. Имеется ввиду массовая реструктуризация активов и их переводе на родственников, указывает Газета.Ru.

Объем «подозрительных транзакций» оценили в десятки миллиардов долларов.

Бизнесмены перевели крупные суммы денег своим детям незадолго до включения в санкционные списки западных стран.

Так, представитель российской бизнес-элиты передал свои активы бывшей жене. Среди переписанного имущества числятся самолеты и яхты, говорится в отчете FinCen.

Имена российских предпринимателей не называют.

Ранее в Кремле заявили, что в России нет алчных олигархов. При этом сын российского бизнесмена показал на видео, как ест золото.