28 января
﻿
Жизнь

Ксения Собчак на Алтае приняла «кровавую» ванну из рогов марала и возмутила пользователей Сети

41-летняя Ксения Собчак опубликовала новые фото с отдыха на Алтае. В этот раз фанатам и жителям Алтая не понравилось, в какой ванне купалась журналистка.

Собчак на Алтае.
Собчак на Алтае.
Telegram-канал "Собчак".

Ксения Собчак приняла ванну с экстрактом, который добывают из рогов оленя, и опубликовала фото в Telegram-канале. Впечатления от купания у журналистки оказались неприятные.

«Запах надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни „все что не вредно, в жизни надо попробовать“ пришлось залезть. Но больше ни-ни. Закажу завтра молочную ванную „алтайская принцесса“ (что бы это ни значило) и буду отмываться», — написала Собчак.

Собчак отдыхает в одном из люксовых отелей на Телецком озере, где практикуют эту процедуру.

Некоторые фанаты высказались весьма категорично о тех, кто использует маралов для развлечений и отдыха.

«Были на мараловой ферме. Берут животное, привязывают веревками и отпиливают по-живому. Кровь сочится и течет в эти ванны… Не при нас конечно, но с таким упоением и восторгом сотрудник рассказывал. Вышла с первыми седыми волосами оттуда наверное», — рассказала подписчица Собчак.

«Что за издевательство над животными? Не все в жизни надо пробовать, если есть мозги и совесть», — раскритиковал журналистку другой подписчик.

«Бедные молодые маралы. Какая жуть это поддерживать»

Ранее Собчак сфотографировалась в купели на Алтае, но фанаты потребовали большего.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость