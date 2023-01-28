Ксения Собчак на Алтае приняла «кровавую» ванну из рогов марала и возмутила пользователей Сети

41-летняя Ксения Собчак опубликовала новые фото с отдыха на Алтае. В этот раз фанатам и жителям Алтая не понравилось, в какой ванне купалась журналистка.

Ксения Собчак приняла ванну с экстрактом, который добывают из рогов оленя, и опубликовала фото в Telegram-канале. Впечатления от купания у журналистки оказались неприятные.

«Запах надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни „все что не вредно, в жизни надо попробовать“ пришлось залезть. Но больше ни-ни. Закажу завтра молочную ванную „алтайская принцесса“ (что бы это ни значило) и буду отмываться», — написала Собчак.

Собчак отдыхает в одном из люксовых отелей на Телецком озере, где практикуют эту процедуру.

Некоторые фанаты высказались весьма категорично о тех, кто использует маралов для развлечений и отдыха.

«Были на мараловой ферме. Берут животное, привязывают веревками и отпиливают по-живому. Кровь сочится и течет в эти ванны… Не при нас конечно, но с таким упоением и восторгом сотрудник рассказывал. Вышла с первыми седыми волосами оттуда наверное», — рассказала подписчица Собчак. «Что за издевательство над животными? Не все в жизни надо пробовать, если есть мозги и совесть», — раскритиковал журналистку другой подписчик. «Бедные молодые маралы. Какая жуть это поддерживать»

Ранее Собчак сфотографировалась в купели на Алтае, но фанаты потребовали большего.