17 декабря
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Жизнь

Кто больше всех заработает в новогоднюю ночь, рассказали эксперты

Некоторые в Новый год смогут заработать до 60 тыс. рублей, пишет NEWS.ru со ссылкой на «Авито.Работа».

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Самые большие зарплаты предлагаются актерам, фотографам и шеф-аниматорам ледовых шоу.

К примеру, в Нижнем Новгороде в поиске главного зимнего волшебника, чтобы провести экскурсию-квест на карамельной фабрике Деда Мороза. В помощь ему также ищут Бабу-ягу и гномов. За смену им готовы заплатить 40−60 тыс. рублей.

В Москве требуется и новогодний фотограф, ему могут заплатить от 60 тыс. рублей в неделю.

Самую большую зарплату обещают шеф-аниматору ледовых программ в Одинцово — от 160 тыс. рублей. Ему предстоит управлять командой ледовой анимации и создавать для гостей интерактивные шоу.

Сотруднику работодатель гарантирует двухразовое питание и доставку транспортом из столицы и обратно.

Ранее, кто может поздравить в Новый год барнаульцев, кроме Деда Мороза и Снегурочки — в материале altapress.ru.

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