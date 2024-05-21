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Жизнь

Лауреатов «Золотой Маски» назовут уже 24 июня

Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» вручат 24 июня в театре им. Евгения Вахтангова в Москве, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Союз театральных деятелей РФ.

Алтайский театр кукол «Сказка» получил почетную премию «Золотая маска»
Алтайский театр кукол «Сказка» получил почетную премию «Золотая маска»
Алтайский государственный театр кукол "Сказка"

Премию «Золотая Маска» основал Союз театральных деятелей России в 1993 году. Она присуждается за лучшие театральные постановки во всех жанрах: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец и театр кукол.

В пресс-службе Союза театральных деятелей сообщили, что лауреаты XXX Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля-конкурса «Золотая Маска» объявят 24 июня 2024 года на торжественной церемонии в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова.

На традиционную церемонию награждения соберутся театральные коллективы и знаменитости со всей России. В этом году перед началом церемонии на Арбате будут выступать уличные театры, что сделает мероприятие еще более ярким и зрелищным.

Театр.
Театр.
открытые источники в интернете

На «Золотую маску» претендуют 40 театров в самостоятельных конкурсах: драматический театр, опера, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол и 184 театральных деятеля в частных номинациях: режиссеры, художники, актеры, драматурги, композиторы.

Отметим, что в их число входит спектакль «Чучело», который представляет Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина.

Ранее сообщалось, что на самом деле происходило на «вызове духа Сталина» в Барнауле.

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