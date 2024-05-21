Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» вручат 24 июня в театре им. Евгения Вахтангова в Москве, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Союз театральных деятелей РФ.

Премию «Золотая Маска» основал Союз театральных деятелей России в 1993 году. Она присуждается за лучшие театральные постановки во всех жанрах: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец и театр кукол.

В пресс-службе Союза театральных деятелей сообщили, что лауреаты XXX Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля-конкурса «Золотая Маска» объявят 24 июня 2024 года на торжественной церемонии в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова.

На традиционную церемонию награждения соберутся театральные коллективы и знаменитости со всей России. В этом году перед началом церемонии на Арбате будут выступать уличные театры, что сделает мероприятие еще более ярким и зрелищным.

Театр. открытые источники в интернете

На «Золотую маску» претендуют 40 театров в самостоятельных конкурсах: драматический театр, опера, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол и 184 театральных деятеля в частных номинациях: режиссеры, художники, актеры, драматурги, композиторы.

Отметим, что в их число входит спектакль «Чучело», который представляет Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина.

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