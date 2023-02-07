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Жизнь

45-летняя экс-солистка «Блестящих» родила дочь

45-летняя экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова родила дочь 6 февраля, сообщает «Пятый канал».

Ольга Орлова родила дочь.
Ольга Орлова родила дочь.
vk.com/olgaorlova1311

Новорожденную дочку Орловой назвали Аня. Сейчас мама с ребенком находятся в роддоме.

Известно, что отца малышки зовут Валерий. Но знаменитость скрывает его фамилию.

О беременности Ольга Орлова рассказала осенью. Некоторые подписчики раскритиковали ее.

Одни заявили, что в 45 лет ей поздно становиться матерью. Другие утверждали, что она воспользовалась услугами суррогатной мамы.

При этом женщина продолжила рассказывать пользователем, как протекает беременность. Она заявила, что набрала 16 кг, страдала от болей в спине, сахарного диабета и отеков.

Ранее звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева стала мамой во второй раз.

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