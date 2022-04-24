Мальчика со сломанным в школе позвоночником быстренько отправили пешком идти домой

В Кемерове ребенку со сломанным позвоночником никто не оказал помощь и отправили одного идти домой из школы, сообщает « Сибдепо ».

Мальчик получил травму 21 апреля во время потасовки с другими школьниками — на него упал оппонент. После этого, как сообщила мать ребенка, пострадавшего отправили домой одного.

По словам женщины, мальчику не оказали никакой помощи в стенах образовательного учреждения, несмотря на сильную боль.

«Со слезами дошел до дома, мне пришлось самой везти его в травмпункт. Там нам сделали рентген, снимок врач не смог расшифровать! И сказал, приходите завтра. 22 апреля сделали МРТ и опять отправили домой! И сказали ждать до понедельника. Ребенок с болью находится дома», — написала кемеровчанка.

23 апреля она повторно обратилась в травмпункт, чтобы понять, почему сына беспокоят сильные боли.

Женщине сообщили, что у мальчика компрессионный перелом позвоночника, но госпитализировать его можно только в понедельник, 25 апреля, из-за отсутствия врачей.

«К слову, директор школы, по словам горожанки, игнорирует звонки матери травмированного ученика. Она считает, что все права ее ребенка со стороны образовательного учреждения нарушены», — отмечает издание.

Региональный минздрав уже выяснил данные ребенка и его матери, чтобы уточнить все обстоятельства и принять необходимые меры.

Ранее в Новосибирске дети 20 минут били второклассника и сломали ему позвоночник, а в это время мимо проходили учителя.