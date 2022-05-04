4 мая
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Жизнь

«Мама и ее новый тренер»: американский комик высмеял фото Зеленского и конгрессвумен Пелоси

Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон высмеял фотографию Владимира Зеленского и спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает РИА «Новости».

Владимир Зеленский и Нэнси Пелоси.
Владимир Зеленский и Нэнси Пелоси.
Офис президента Украины

После встречи с Зеленским конгрессвумен заявила, что ее делегация послала Киеву «недвусмысленный и мощный сигнал: Америка твердо стоит на стороне Украины».

Фэллон в эфире The Tonight Show обсудил визит Пелоси на Украину.

«В эти выходные спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер», — сказал телеведущий.


Фэллон также обратил внимание на позу Зеленского, назвав ее комичной.

«Опять же. Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно», — отметил комик.

В марте другой американский комик и телеведущий Джимми Киммел высмеял американцев после выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США.

«Зеленский сказал, что вы нам очень нужны прямо сейчас. На что Конгресс ответил: „Слушай, мы вот только сейчас договорились о том, чтобы перейти на постоянное время на летнее время, так что нам сейчас не до этого“. Тогда Зеленский попросил Америку установить бесполетную зону над Украиной, чего мы не хотим делать, потому что это может привести в итоге к ядерной войне, но мы готовы носить сине-желтые значки на лацканах на всех церемониях награждения в этом месяце — это уже что-то, так ведь», — отметил Киммел.

Ранее для официальной фотографии Зеленского нарядили в русскую косоворотку, а не в украинскую вышиванку.

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