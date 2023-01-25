25 января
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Жизнь

Марина Ракова, обвиняемая в хищении 50 млн рублей, получила новую работу и должность в АСИ

Бывший замминистра просвещения Марина Ракова, ранее обвиняемая в хищении 50 млн рублей, начала работать в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Там она занимается социальными проектами, сообщает ТАСС.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
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В пресс-службе АСИ сообщили, что для трудоустройства Марины Раковой есть все правовые основания. Она работает на рядовой должности и занимается социальными проектами.

В Агентстве отметили, что согласно постановлению суда, ей все еще запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00. В остальное же время ее действия не ограничены.

Ранее Telegram-канал Baza заявлял, что зарплата Марины Раковой составляет 1,5 млн рублей. Однако АСИ опровергает эту информацию и сообщает, что она не соответствует действительности.

Напоминаем, что Марину Ракову арестовали в октябре 2021 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Она уроженка Алтайского края.

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