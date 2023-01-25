Марина Ракова, обвиняемая в хищении 50 млн рублей, получила новую работу и должность в АСИ

В пресс-службе АСИ сообщили, что для трудоустройства Марины Раковой есть все правовые основания. Она работает на рядовой должности и занимается социальными проектами.
В Агентстве отметили, что согласно постановлению суда, ей все еще запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00. В остальное же время ее действия не ограничены.
Ранее Telegram-канал Baza заявлял, что зарплата Марины Раковой составляет 1,5 млн рублей. Однако АСИ опровергает эту информацию и сообщает, что она не соответствует действительности.
Напоминаем, что Марину Ракову арестовали в октябре 2021 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Она уроженка Алтайского края.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!