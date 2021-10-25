«Жесткая, недоговороспособная»: коллеги описали характер арестованной Марины Раковой

Задержанная по делу о мошенничестве вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения, уроженка алтайского Горняка Марина Ракова не похожа на обычного чиновника, охарактеризовал ее бывший коллега по министерству в разговоре с изданием The Bell .

«Она даже близко не была похожа на обычного чиновника — всегда держалась отдельно, в сопровождении помощников, готовых подбежать, помочь по первому жесту», — рассказал один из собеседников.

«Жесткая, недоговороспособная, но она очень много сделала для рынка детского образования. <…> Без Раковой не было бы „Кванториумов“, суперважного проекта для популяризации STEM-образования в России. А без „Кванториумов“ чиновники всех уровней сильно меньше бы думали и говорили про технологическое, инженерное, IT-образование в России», — добавил основатель ведущей компании в сфере образования.

Сама идея создания таких технопарков тоже принадлежала Раковой, подтвердил человек, работавший с ней в Барнауле.

По его словам, Ракова всегда была целеустремленной и амбициозной, но как ей удалось вывести свою идею на самый высокий уровень — до конца неясно.

Напомним, экс-чиновницу подозревают в хищении более 50 млн рублей при реализации образовательных госконтрактов.

Как уже сообщалось, по делу Раковой уже арестовали пятерых фигурантов: саму Ракову и гражданского мужа Артура Стеценко, бывших сотрудников ФНФРО Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову.