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Жизнь

Мужа Марины Раковой арестовали на два месяца по делу о хищении 9 млн рублей

В Москве арестовали Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-центр столичных судов.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
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Стеценко занимает пост гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (ФНФРО).

«Тверским районным судом города Москвы 6 октября 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Артура Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2021 года», — рассказали в пресс-центре.

По версии следствия, Стеценко, которого фиктивно трудоустроили в ФНФРО, когда фондом руководила Ракова, с 2017 по 2019 год получил более 9 млн рублей под видом зарплаты.

Ранее в СМИ сообщили, что Стеценко задержали по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников ФНФРО в РАНХиГС, однако в вузе обвинения опровергли.

Как заявил РИА «Новости» адвокат Тимур Фидаров, защита намерена обжаловать постановление об аресте.


Напомним, Ракова трудилась замминистра просвещения и вице-президентом Сбербанка, а сейчас ее подозревают в хищении более 50 млн рублей.

По версии следствия, бывшая чиновница в 2019 году пролоббировала выделение денег ФНФРО, которые предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», однако экспертиза выявила фальсификацию отчетов по исследованиям.

6 октября стало известно, что Ракову, неделю скрывавшуюся от следствия, задержали в Москве. В этот же день в Сбербанке сообщили, что вице-президента уволили 4 октября.

За мошенничество в особо крупном размере бывшей замминистра грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.

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