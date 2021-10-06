В РАНХиГС опровергли фиктивное трудоустройство 12 работников из фонда Марины Раковой

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе 12 сотрудников «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), сообщает РИА «Новости» .

Ранее в СМИ сообщили, что гражданского мужа экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко задержали по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников ФНФРО в РАНХиГС.

«Фиктивность трудоустройства в РАНХиГС невозможна: все научно-педагогические работники выполняют свою работу по жесткому регламенту в соответствии с техническим заданием и календарным планом, составляют подробные итоговые отчеты о выполненной работе, которые регистрируются в соответствии с действующим законодательством», — заявили в академии.

Ракову обвинили в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение 50 млн рублей ФНФРО, которым руководила. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», однако экспертиза выявила фальсификацию отчетов по исследованиям.

Марина Ракова. радуга-талантов.рф.

Обыски прошли у бывшего руководства ФНФРО, которое из фонда вслед за Раковой перешло в структуры Сбербанка. Арестовали двух управляющих директоров Сбербанка — Евгения Зака и Максима Инкина, которые работали соответственно замгендиректора и директором ФНФРО.

Кроме того, в СИЗО отправили юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

6 октября сообщили, что Ракову, неделю скрывавшуюся от следствия, задержали в Москве.

В этот же день стало известно, что бывшую чиновницу еще 4 октября уволили с поста вице-президента Сбербанка.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.