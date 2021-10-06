6 октября 3°C
﻿
Жизнь

В РАНХиГС опровергли фиктивное трудоустройство 12 работников из фонда Марины Раковой

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе 12 сотрудников «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), сообщает РИА «Новости».

Марина Ракова.
Марина Ракова.
edu.gov.ru.

Ранее в СМИ сообщили, что гражданского мужа экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко задержали по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников ФНФРО в РАНХиГС.

«Фиктивность трудоустройства в РАНХиГС невозможна: все научно-педагогические работники выполняют свою работу по жесткому регламенту в соответствии с техническим заданием и календарным планом, составляют подробные итоговые отчеты о выполненной работе, которые регистрируются в соответствии с действующим законодательством», — заявили в академии.

Ракову обвинили в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение 50 млн рублей ФНФРО, которым руководила. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», однако экспертиза выявила фальсификацию отчетов по исследованиям.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
радуга-талантов.рф.

Обыски прошли у бывшего руководства ФНФРО, которое из фонда вслед за Раковой перешло в структуры Сбербанка. Арестовали двух управляющих директоров Сбербанка — Евгения Зака и Максима Инкина, которые работали соответственно замгендиректора и директором ФНФРО.

Кроме того, в СИЗО отправили юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

6 октября сообщили, что Ракову, неделю скрывавшуюся от следствия, задержали в Москве.

В этот же день стало известно, что бывшую чиновницу еще 4 октября уволили с поста вице-президента Сбербанка.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость