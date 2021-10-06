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Жизнь

Марину Ракову задержали в Москве. Бывшая замминистра из Алтайского края скрывалась неделю

В Москве задержали экс-замминистра просвещения РФ, вице-президента Сбербанка Марину Ракову, подозреваемую в мошенничестве, сообщает «МВД Медиа».

Марина Ракова.
Марина Ракова.
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Скрывшаяся от следствия Ракова находится в Главном следственном управлении московского МВД.

«Следователи проводят следственные действия с Мариной Раковой», — рассказала 6 октября официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Напомним, уроженка Алтайского края Марина Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей в 2019 году, когда трудилась в должности замминистра.

29 сентября бывшая чиновница не явилась на допрос и скрылась от следствия.

1 октября, после двух суток поиска, Ракову объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили обвинение в мошенничестве — ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие внесло в базу розыска МВД бывшую замминистра просвещения.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — кратко указали в карточке.

По делу Раковой арестовали двух управляющих директоров Сбербанка — Евгения Зака и Максима Инкина, которые входили в ближайшее окружение бывшей чиновницы.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.

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