1 октября
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Жизнь

Марину Ракову внесли в базу розыска МВД: русская женщина без особых примет из Алтайского края

Экс-замминистра просвещения РФ, вице-президента Сбербанка Марину Ракову, подозреваемую в мошенничестве, внесли в базу розыска МВД, сообщает РИА «Новости».

Марина Ракова.
Марина Ракова.
edu.gov.ru.

Напомним, уроженка Алтайского края Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей в 2019 году, когда она трудилась в должности замминистра.

29 сентября бывшая чиновница не явилась на допрос и скрылась от следствия. 1 октября, после двух суток поиска, ее объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили обвинения в мошенничестве — ей грозит до 10 лет лишения свободы.

После этого следствие внесло в базу розыска МВД бывшую замминистра просвещения.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — кратко указали в карточке.

Родившаяся 7 апреля 1983 года Ракова не обладает особыми приметами и какими-то иными данными, судя по карточке, кроме тех фактов, что она русская женщина, рожденная в Горняке.

Ракову подозревают в том, что она пролоббировала выделение 50 млн рублей Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила.

Накануне арестовали двух управляющих директоров Сбербанка — Евгения Зака и Максима Инкина. Они входили в ближайшее окружение: Инкин работал директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора фонда.

Предположительно, Ракова может скрываться на Украине — уйти от следствия ей помог близкий друг с украинским гражданством.

Сбербанк на время проведения расследования назначит другого сотрудника и.о. вице-президента. В учреждении подчеркнули, что дело охватывает деятельность Раковой до прихода в Сбербанк.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.

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