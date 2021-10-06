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Жизнь

Марину Ракову уволили с поста вице-президента Сбербанка «еще два дня назад»

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова с 4 октября не работает в банке, сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
rusacademedu.ru.

Напомним, уроженка Алтайского края Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей в 2019 году, когда трудилась в должности замминистра просвещения РФ.

Бывшая чиновница неделю, с 29 сентября, скрывалась от следствия. 6 октября сообщили о ее задержании.

В Сбербанке в этот же день заявили, что еще два дня назад уволили высокопоставленную сотрудницу.

«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», — сообщили агентству в банке.

Ранее в Сбербанке отметили, что на время проведения следствия назначат другого сотрудника исполняющим обязанности вице-президента.

Кстати, по делу Раковой арестовали двух управляющих директоров Сбербанка — Евгения Зака и Максима Инкина, которые входили в ближайшее окружение бывшей чиновницы.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
edu.gov.ru.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил LIFE, что на репутации Сбербанка афера экс-заместителя главы Минпросвещения РФ практически не скажется.

«Конечно, с точки зрения репутации Сбербанка это его никак не украсит. Репутация его слегка потухнет, но дело в том, что наша страна — это не Запад и у нас репутационные риски пока не настолько мощный фактор, который бы серьезно влиял на бизнес. Тем более что Сбербанк занимает монопольное положение на нашем рынке, и, собственно, альтернатива — это два-три банка, которые могут создать конкуренцию по надежности, поэтому это будет не очень большой ущерб. И на финансовую устойчивость это никак не повлияет», — пояснил кандидат экономических наук.

По данным «Известий», Ракова рано утром сама явилась к следователю. Вопрос об аресте решат в Тверском суде Москвы.

Также 6 октября изберут меру пресечения супругу бывшей чиновницы Артуру Стеценко, которого задержали 4 октября.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.

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