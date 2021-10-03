Муж Марины Раковой прокомментировал побег супруги от следствия «в белых брюках и тонком пальто»

Уроженка Алтайского края Марина Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей в 2019 году, когда она трудилась в должности замминистра.
29 сентября бывшая чиновница не явилась на допрос и скрылась от следствия. 1 октября, после двух суток поиска, ее объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили обвинения в мошенничестве — ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Супруг экс-чиновницы Артур Стеценко в беседе с телеканалом сообщил, что он и ребенок находятся в доме в Подмосковье, где прошли обыски, и не знает местонахождение жены.
«Марина уехала на работу, я забрал ее в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет <…> Я был вызван свидетелем на допрос. Мне стали понятны материалы дела», — рассказал мужчина.
Стеценко назвал «заказными абсолютно» возбужденное в отношении Раковой дело, а обвинения — «чушью».
Ракову подозревают в том, что она пролоббировала выделение 50 млн рублей Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила.
Накануне арестовали двух управляющих директоров Сбербанка — Евгения Зака и Максима Инкина. Они входили в ближайшее окружение: Инкин работал директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора фонда.
Сбербанк на время проведения расследования назначит другого сотрудника и.о. вице-президента. В учреждении подчеркнули, что дело охватывает деятельность Раковой до прихода в Сбербанк.
Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.