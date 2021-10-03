Муж Марины Раковой прокомментировал побег супруги от следствия «в белых брюках и тонком пальто»

Уроженка Алтайского края Марина Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей в 2019 году, когда она трудилась в должности замминистра.

29 сентября бывшая чиновница не явилась на допрос и скрылась от следствия. 1 октября, после двух суток поиска, ее объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили обвинения в мошенничестве — ей грозит до 10 лет лишения свободы.