Марину Ракову арестовали до зимы по делу о хищении бюджетных миллионов у «учителей будущего»

В Москве арестовали экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-центр столичных судов.

Уроженка Алтайского края Ракова стала фигуранткой дела о хищении в 2019 году 50 млн рублей, когда трудилась замминистра просвещения. Неделю, с 29 сентября, скрывалась от следствия. 6 октября сообщили о задержании.

7 октября Тверской районный суд Москвы арестовал бывшую чиновницу на два месяца.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года <…> Обвиняется по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта „Учитель года“ национального проекта „Образование“», — рассказали в райсуде.

Ранее сообщали, что следствие предложило Раковой дать признательные показания и оформить досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако она не признала вину и, судя по всему, отказалась от соглашения.



6 октября Тверской райсуд на два месяца арестовал гражданского супруга Раковой. По версии следствия, Артура Стеценко фиктивно трудоустроили в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила Ракова, и с 2017 по 2019 год он получил более 9 млн рублей под видом зарплаты.

Напомним, Ракова трудилась замминистра просвещения и вице-президентом Сбербанка. Она пролоббировала выделение денег ФНФРО, которые предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», однако экспертиза выявила фальсификацию отчетов по исследованиям.

В Сбербанке после задержания Раковой сообщили, что вице-президента уволили 4 октября.

За мошенничество в особо крупном размере бывшей замминистра грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.