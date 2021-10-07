Марина Ракова не признает вину и считает, что не скрывалась неделю от следствия

Экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова, подозреваемая в крупном мошенничестве, заявила, что не скрывалась от следствия, сообщает РИА «Новости» .

Уроженка Алтайского края Ракова стала фигуранткой дела о хищении 50 млн рублей, когда в 2019 году трудилась замминистра просвещения. Неделю, с 29 сентября, скрывалась от следствия. 6 октября сообщили о задержании.

Ракова провела ночь в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. На допросе она не признала вину.

«Утверждает, что не скрывалась от следствия. Она не признает вину», — рассказал источник агентства.

Как уточняет «Коммерсант», следствие предложило Раковой дать признательные показания, оформив досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Пока она находится в статусе подозреваемой. Но если стороны не договорятся, в четверг госпожа Ракова может предстать перед Тверским райсудом, который изберет ей меру пресечения», — отмечает издание.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина отметила, что бывшая чиновница после ночи в изоляторе чувствует себя нормально: «Претензий у нее не было».

Марина Ракова. edu.gov.ru.

6 октября Тверской суд на два месяца арестовал гражданского супруга Раковой. По версии следствия, Артура Стеценко фиктивно трудоустроили в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила Ракова, и с 2017 по 2019 год он получил более 9 млн рублей под видом зарплаты.

Напомним, Ракова трудилась замминистра просвещения и вице-президентом Сбербанка. Она якобы пролоббировала выделение денег ФНФРО, которые предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», однако экспертиза выявила фальсификацию отчетов по исследованиям.

После задержания Раковой, в Сбербанке сообщили, что вице-президента уволили 4 октября.

За мошенничество в особо крупном размере бывшей замминистра грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.