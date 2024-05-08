Майские каникулы продлили для некоторых россиян

В 2024 году майские выходные стали особенно длинными для россиян. А для некоторых регионов предусмотрен еще один выходной, сообщает «PROгород».

Еще одним значимым православным праздником стала Радоница или Родительский день. В 2024 году он приходится на 14 мая, в некоторых регионах и он объявлен выходным днем.

Жители ДНР И ЛНР будут отдыхать 11 и 12 мая не только потому, что эти выходные совпадают с общероссийскими, но также они совпадают с Днем ДНР и ЛНР.

В Туве жители отдыхали 6 мая в честь Дня Конституции республики. Также в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии прошел День Возрождения карачаевского народа, а День Памяти адыгов пройдет 21 мая, оба праздника позволили сделать выходной день в регионах.

В результате количество выходных дней зависит от региона. Особенно «отдыхающими» стали жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ДНР и ЛНР, у которых еще пять выходных, помимо майских каникул.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, когда отдыхать выгоднее всего.

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