На сайте ICQ также указано, что сервис больше не работает.
Ранее в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что холдинг сосредоточится на развитии «VK Мессенджера», а также на корпоративных решениях для бизнеса на базе VK WorkSpace.
Справка
ICQ вошел в состав активов VK в 2010 году. Сам мессенджер появился еще в 1996 году и стал особенно популярным в конце 90-х после выхода версий ICQ 98, ICQ 99b и более продвинутых вариантов — ICQ 2000b, ICQ 2003b и Lite.
Ранее сообщалось, что VK Group планирует перезапустить мессенджер ICQ.
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