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Жизнь

Мессенджер ICQ заявил о прекращении своей работы

Мессенджер ICQ прекращает работу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы сервиса, опубликованного 26 июня, передает РБК.

На сайте ICQ также указано, что сервис больше не работает.

Ранее в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что холдинг сосредоточится на развитии «VK Мессенджера», а также на корпоративных решениях для бизнеса на базе VK WorkSpace.

Справка

ICQ вошел в состав активов VK в 2010 году. Сам мессенджер появился еще в 1996 году и стал особенно популярным в конце 90-х после выхода версий ICQ 98, ICQ 99b и более продвинутых вариантов — ICQ 2000b, ICQ 2003b и Lite.

Ранее сообщалось, что VK Group планирует перезапустить мессенджер ICQ.

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