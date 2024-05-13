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Жизнь

Мест нет: в Алтайском крае пенсионеру отказали в госпитализации

В Бийске пожилому мужчине отказывали в госпитализации ссылаясь на нехватку мест. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Известно, что 6 мая мужчина почувствовал себя плохо. У него частично пропали речевые и двигательные функции. Бригада скорой помощи доставила пенсионера в больницу.

Однако там заявили, что свободных мест в палатах нет, и отказали больному в стационарном лечении. На следующий день ситуация повторилась.

Пожилого мужчину госпитализировали только после вмешательства активистов.

Краевым следственным комитетом начата процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки.

Ранее сообщалось, что врачам скорой разрешили оказывать помощь без согласия пациента.

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