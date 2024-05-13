Мест нет: в Алтайском крае пенсионеру отказали в госпитализации

Известно, что 6 мая мужчина почувствовал себя плохо. У него частично пропали речевые и двигательные функции. Бригада скорой помощи доставила пенсионера в больницу.
Однако там заявили, что свободных мест в палатах нет, и отказали больному в стационарном лечении. На следующий день ситуация повторилась.
Пожилого мужчину госпитализировали только после вмешательства активистов.
Краевым следственным комитетом начата процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки.
Ранее сообщалось, что врачам скорой разрешили оказывать помощь без согласия пациента.
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