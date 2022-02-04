Местами до 0. Алтайские синоптики рассказали о погоде в первые выходные февраля

Так, 4 февраля по краю днем ожидается −7… −12 градусов, преимущественно без осадков. Утром возможен туман, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2−7 м/с.
В субботу, 5 февраля, столбики термометров ночью покажут −16… −21 градус, по востоку края до -28. Также без осадков. Днем ожидается −5… −10 градусов.
В воскресенье, 6 февраля, характер погоды существенно не изменится: −15… −20 ночью и −5… −10 днем. Местами в предгорьях до 0 градусов. Без осадков.
Погода в Барнауле
В столице края 4 февраля днем ожидается −10… −12 градусов.
5 февраля ночная температура составит −18… −20 градус, днем −7… −9.
6 февраля ночью будет также −18… −20 градусов, днем потеплеет до −6… −8 градусов. На все дни осадков не прогнозируют.