Местами до 0. Алтайские синоптики рассказали о погоде в первые выходные февраля

К первым февральским выходным в Алтайском крае немного потеплеет, а в предгорьях температура и вовсе поднимется до нулевой отметки. Синоптики Алтайского ЦГМС опубликовали трехдневный прогноз погоды.

Так, 4 февраля по краю днем ожидается −7… −12 градусов, преимущественно без осадков. Утром возможен туман, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2−7 м/с.

В субботу, 5 февраля, столбики термометров ночью покажут −16… −21 градус, по востоку края до -28. Также без осадков. Днем ожидается −5… −10 градусов.

В воскресенье, 6 февраля, характер погоды существенно не изменится: −15… −20 ночью и −5… −10 днем. Местами в предгорьях до 0 градусов. Без осадков.

Погода в Барнауле

В столице края 4 февраля днем ожидается −10… −12 градусов.

5 февраля ночная температура составит −18… −20 градус, днем −7… −9.

6 февраля ночью будет также −18… −20 градусов, днем потеплеет до −6… −8 градусов. На все дни осадков не прогнозируют.