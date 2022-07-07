7 июля
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Жизнь

Мифы о российском балете развеяла солистка Большого театра

Мифы о российском балете развеяла солистка Большого театра Кристина Кретова, пишет «Мослента».

Владимир Путин посетил Большой театр.
Владимир Путин посетил Большой театр.
kremlin.ru

По словам балерины, самые частые заблуждения связаны с битым стеклом в пуантах и отрезанными лентами перед выступлениями.

Солистка театра заявила, что подобные стереотипы возникают благодаря кинематографу, а не реальным фактам.

«Существует еще байка, что все успешные балерины имеют своих покровителей. Наверное, что-то подобное было во времена Матильды Кшесинской, но не сейчас. На сцене же все видно! Какие-бы покровители у тебя ни были, зритель никогда не простит тебе бесталанность», — заметила Кретова.

Также артистка развеяла миф о высоких доходах артистов балета. По ее словам, мнение, что солисты Большого театра — очень богатые люди, так же не соответствует действительности, потому что их работа не относится к числу высокооплачиваемых.

Реальность

Единственный миф, который Кретова признала реальностью, — сильная конкуренция в балете.

Но артистка заявила, что это скорее является хорошей мотивацией для балерин больше работать над собой.

Владимир Путин посетил Большой театр.
Владимир Путин посетил Большой театр.
kremlin.ru

Ранее экс-солистка Большого Анастасия Волочкова назвала свои точные вес и рост.

Между тем 24-летний уроженец Рубцовска стал самым молодым худруком в истории мирового балета.

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