Михаил Ефремов осваивает в колонии профессию швеи-моториста

Обучение новому делу займет примерно три месяца, а после актер сможет работать по этой специальности.

«Ефремов уже нашел себе занятие по душе. Актер учится на швею-моториста. С характеристикой у звездного сидельца все хорошо — ведет себя отлично, привилегий не требует, все распоряжения администрации выполняет», — отмечает издание.

Когда специальность будет изучена, придется заниматься швейным делом. Однако есть надежды открыть любительский театр.

Впрочем, как отмечается, в колонии пока что не намерены освобождать Ефремова от традиционных работ.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника влетел в машину, водитель которой скончался. Суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы, однако позже срок снизили до 7,5 лет.