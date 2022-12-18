Министр обороны посетил район проведения СВО и встретился с военнослужащими

По данным Минобороны, Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск. Он проверил передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи.
На передовой министр встретился с бойцами и поблагодарил их за военную службу.
Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск. Он проверил, в каких условиях размещен личный состав в полевых условиях, и как работают медицинские и тыловые подразделения.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!