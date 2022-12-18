18 декабря
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Жизнь

Министр обороны посетил район проведения СВО и встретился с военнослужащими

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава Минобороны Сергей Шойгу.
Глава Минобороны Сергей Шойгу.
kremlin.ru

По данным Минобороны, Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск. Он проверил передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи.

На передовой министр встретился с бойцами и поблагодарил их за военную службу.

Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск. Он проверил, в каких условиях размещен личный состав в полевых условиях, и как работают медицинские и тыловые подразделения.

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