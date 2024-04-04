320 млрд электронных писем ежедневно. 10 фактов про виртуальное пространство в День интернета

4 апреля, как один из дней, в который празднуют День интернета, выбран не случайно: дата 4.04 напоминает распространенную ошибку страницы. Об этом и еще десяти интересных фактах в День интернета рассказывает altapress.ru .

1. Количество пользователей интернета во всем мире достигло 5 млрд. человек. Это около 62% от всей численности населения нашей планеты (по состоянию на март 2023 года население Земли составляет 8,02 млрд человек).

2. По данным статистических исследований, на октябрь 2021 года соцсетями пользовались 4,55 млрд. человек (56.7% от всей численности населения). Наиболее активные пользователи — жители Филиппин, наименее активные — Японии.

3. В среднем пользователи интернета проводят в сети 6 часов 58 минут каждый день. Это более 2,5 тыс. часов в год на человека.

Интернет. Связь. открытые источники (CC0)

4. Почти каждый четвертый пользователь в возрасте от 16 до 64 лет использует соцсети для работы. Однако во многих развивающихся странах этот показатель значительно выше - до 41% от всего населения, то есть почти каждый второй.

5. Ежедневно в мире отправляют 319,6 млрд. электронных писем. При этом почти 80% из них - спам.

6. По данным статистических исследований, каждую секунду в мире к интернету подключается в среднем 127 устройств. И это не только компьютеры, смартфоны и планшеты, но также устройства "умного дома": видеокамеры, часы и даже пылесосы.

7. Большая часть интернет-трафика генерируется не людьми, а роботами - около 64%. Причем 39% из них - вредоносные.

Google. CC0

8. Каждую минуту пользователи YouTube загружают более 400 часов видео по всему миру.

9. Сегодня во всемирной паутине существует более 1.9 млрд веб-сайтов. Отметка в 1 млрд была достигнута в сентябре 2014 года.

10. По количеству обрабатываемых поисковых запросов лидирует Google - более 7 млрд в день. Это более 91% от всех поисковых запросов в мире. Яндекс занимает восьмую позицию по посещаемости в мире и имеет 0,38% поисковых запросов от общего количества.

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