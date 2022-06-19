Многодетные алтайские семьи смогут путешествовать на поездах со скидкой

Оформить билеты со скидкой можно на поезда внутригосударственного сообщения, отправляющиеся с 15 июня. Акция «Большая семья» будет действовать до конца года.
«Специальное предложение актуально для семей с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18 лет. Скидкой также можно воспользоваться и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетной семьи», — уточнили в филиале компании «РЖД».
В правительстве также напомнили, что дети младше пяти лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от пяти до десяти лет — по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости билета для взрослого пассажира.
Ранее стало известно, что в России выделили дополнительно 500 тысяч железнодорожных билетов на юг страны, к курортным городам.