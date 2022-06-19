19 июня
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Жизнь

Многодетные алтайские семьи смогут путешествовать на поездах со скидкой

Многодетные семьи Алтайского края могут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 15%, сообщает правительство региона.

Поезд.
Поезд.
СС0

Оформить билеты со скидкой можно на поезда внутригосударственного сообщения, отправляющиеся с 15 июня. Акция «Большая семья» будет действовать до конца года.

«Специальное предложение актуально для семей с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18 лет. Скидкой также можно воспользоваться и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетной семьи», — уточнили в филиале компании «РЖД».

В правительстве также напомнили, что дети младше пяти лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от пяти до десяти лет — по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости билета для взрослого пассажира.

Ранее стало известно, что в России выделили дополнительно 500 тысяч железнодорожных билетов на юг страны, к курортным городам.

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