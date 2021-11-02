Могут ли в России продлить нерабочие дни

Из-за распространения COVID-19 нерабочими в стране объявили дни с 30 октября по 7 ноября. Поступило такое предложение от зампреда правительства Татьяны Голиковой. Согласился с идеей президент Владимир Путин: «Поддерживаю введение нерабочих дней с сохранением заработной платы».
Кроме того, во многих регионах ввели QR-коды для посещения общественных мест. Так, в Алтайском без подтверждения вакцинации в течение всей недели нельзя попасть в торговые центры. С 15 ноября QR-код понадобится для входа в театры, концертные залы, кинотеатры, бассейны, цирки и т.д.
Анна Попова уверена, что одной нерабочей недели не хватит, чтобы стабилизировать заболеваемость ковидом.
«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно. Необходимо не менее одной инкубации (инкубационный период штамма COVID-19 „Дельта“, наиболее распространенного в России). Скорее всего, недели нам будет недостаточно, и понадобится больше времени», — считает она.
«Интерфакс» пишет, что «противоковидных» выходных станет больше в Новгородской области. Здесь нерабочие дни продлили до 14 ноября.
«Мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будет закрыт, но это не коснется тех организаций, которые соблюдают в полном объеме требования, установленные указом. Если в магазине, кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно сможет работать в том же режиме при использовании QR-кодов», — сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
Ранее главврач ковидного госпиталя № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что нерабочая неделя может «притушить» пандемию.
«Вы не хотите понять, что дни передышки в <…> — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в „красной зоне“ в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», — отметил он.
Главврач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков при этом заявил: длительный локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом. Продолжительные ограничения, по его словам, не дадут «стойкого» эффекта. «Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штамм, — прорывная инфекция, то есть „прорвется в любую щель“ и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже», — сказал он.