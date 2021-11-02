Могут ли в России продлить нерабочие дни

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Действительно ли нерабочая неделя улучшит обстановку по COVID-19?

Коронавирус. Пандемия. СС0

Ранее главврач ковидного госпиталя № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что нерабочая неделя может «притушить» пандемию.

«Вы не хотите понять, что дни передышки в <…> — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в „красной зоне“ в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», — отметил он.

Главврач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков при этом заявил: длительный локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом. Продолжительные ограничения, по его словам, не дадут «стойкого» эффекта. «Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штамм, — прорывная инфекция, то есть „прорвется в любую щель“ и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже», — сказал он.