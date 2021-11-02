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Жизнь

Могут ли в России продлить нерабочие дни

  1. Какие дни уже объявили нерабочими?
  2. Могут ли нерабочую неделю продлить?
  3. В каком регионе локдаун уже продлили?
  4. Действительно ли нерабочая неделя улучшит обстановку по COVID-19?

Продлят ли нерабочие дни в России, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

1
Какие дни уже объявили нерабочими?

Из-за распространения COVID-19 нерабочими в стране объявили дни с 30 октября по 7 ноября. Поступило такое предложение от зампреда правительства Татьяны Голиковой. Согласился с идеей президент Владимир Путин: «Поддерживаю введение нерабочих дней с сохранением заработной платы».

Кроме того, во многих регионах ввели QR-коды для посещения общественных мест. Так, в Алтайском без подтверждения вакцинации в течение всей недели нельзя попасть в торговые центры. С 15 ноября QR-код понадобится для входа в театры, концертные залы, кинотеатры, бассейны, цирки и т.д.

2
Могут ли нерабочую неделю продлить?

Анна Попова уверена, что одной нерабочей недели не хватит, чтобы стабилизировать заболеваемость ковидом.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно. Необходимо не менее одной инкубации (инкубационный период штамма COVID-19 „Дельта“, наиболее распространенного в России). Скорее всего, недели нам будет недостаточно, и понадобится больше времени», — считает она.

3
В каком регионе локдаун уже продлили?

«Интерфакс» пишет, что «противоковидных» выходных станет больше в Новгородской области. Здесь нерабочие дни продлили до 14 ноября.

«Мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будет закрыт, но это не коснется тех организаций, которые соблюдают в полном объеме требования, установленные указом. Если в магазине, кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно сможет работать в том же режиме при использовании QR-кодов», — сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

4
Действительно ли нерабочая неделя улучшит обстановку по COVID-19?
Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Ранее главврач ковидного госпиталя № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что нерабочая неделя может «притушить» пандемию.

«Вы не хотите понять, что дни передышки в <…> — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в „красной зоне“ в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», — отметил он.

Главврач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков при этом заявил: длительный локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом. Продолжительные ограничения, по его словам, не дадут «стойкого» эффекта. «Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штамм, — прорывная инфекция, то есть „прорвется в любую щель“ и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже», — сказал он.

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