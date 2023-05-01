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Жизнь

Мощная атака Солнца: сильнейшая магнитная буря будет мучить людей почти неделю

Май начался с атаки Солнца, из-за которой на Земле целых пять дней подряд будет мощная магнитная буря. Публикуем даты геоштормов.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Расписание геоударов

  • 1 мая — геоудары силой от 4 до 3 баллов;
  • 2 мая — геоудары силой в 3 балла;
  • 3 мая — геоудары силой в 3 балла;
  • 4 мая — геоудары силой в 3 балла;
  • 6 мая — геоудары от 2 до 4 баллов;
  • 7 мая — геоудары силой в 4 балла.

Что делать в магнитную бурю

Когда шторм достигает трех баллов, люди уже могут его чувствовать. Чтобы не поддаться влиянию, обязательно нужно пить воду и двигаться. Алкоголь и тяжелую пищу лучше исключить, иначе они добавят лишней нагрузки на организм.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Ранее на Солнце образовалась гигантская дыра.

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