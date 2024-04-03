3 апреля
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Жизнь

Мощные геоудары поразят россиян 3 апреля. Последствия

Напряжение от геомагнитных атак будут ощущать как метеозависимые люди, так и вся техника, сообщает gorsite.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Кто пострадает

Магнитные бури особенно воздействуют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зависимости от силы геоудара их самочувствие будет ухудшаться сильнее.

Также негативные последствия магнитных бурь могут ощутить метеозависимые или метеочувствительные люди.

Удары влияют в целом на людей с нарушениями работы иммунитета, с хроническими заболеваниями, заболеваниями нервной системы и проблемами в психической сфере.

Симптомы

Во время магнитной бури можно почувствовать:

  • головные боли;
  • снижение работоспособности;
  • скачки артериального давления;
  • бессонница;
  • повышенная тревожность;
  • слабость;
  • обострение хронических заболеваний, в том числе аллергии.

Расписание

Согласно прогнозу, первая магнитная буря ожидается со 2 по 5 апреля.

Вторая серия геоударов придется на 9-11 апреля.

Третью бурю ожидают с 19 по 22 апреля. Она станет самой мощной и достигнет отметки в 5 баллов.

Что делать

Метеочувствительным людям и страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний советуют позаботиться о себе и соблюдать ряд правил:

  • пить больше воды;
  • снизить количество потребляемой соли;
  • избегать стрессовых ситуаций и перепадов настроения;
  • исключить алкоголь и сигареты;
  • избегать тяжелых физических нагрузок.

Ранее полчаса длилась мощная вспышка на Солнце после затяжной магнитной бури.

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