Мощные геоудары поразят россиян 3 апреля. Последствия

Кто пострадает
Магнитные бури особенно воздействуют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зависимости от силы геоудара их самочувствие будет ухудшаться сильнее.
Также негативные последствия магнитных бурь могут ощутить метеозависимые или метеочувствительные люди.
Удары влияют в целом на людей с нарушениями работы иммунитета, с хроническими заболеваниями, заболеваниями нервной системы и проблемами в психической сфере.
Симптомы
Во время магнитной бури можно почувствовать:
- головные боли;
- снижение работоспособности;
- скачки артериального давления;
- бессонница;
- повышенная тревожность;
- слабость;
- обострение хронических заболеваний, в том числе аллергии.
Расписание
Согласно прогнозу, первая магнитная буря ожидается со 2 по 5 апреля.
Вторая серия геоударов придется на 9-11 апреля.
Третью бурю ожидают с 19 по 22 апреля. Она станет самой мощной и достигнет отметки в 5 баллов.
Что делать
Метеочувствительным людям и страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний советуют позаботиться о себе и соблюдать ряд правил:
- пить больше воды;
- снизить количество потребляемой соли;
- избегать стрессовых ситуаций и перепадов настроения;
- исключить алкоголь и сигареты;
- избегать тяжелых физических нагрузок.
Ранее полчаса длилась мощная вспышка на Солнце после затяжной магнитной бури.
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