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На сколько вырос материнский капитал в 2023 году?

Выплаты на первенца, родившегося после 2020 года, или на второго ребенка, родившегося с 2007 по 2020 год составят — 586 946,72 тыс. рублей. Это на 65 тыс. больше, чем в прошлом году.

Если первый ребенок родился до 2020 года, а второй после — 775 628,25 тыс. рублей.

В случае, если оба ребенка родились после 2020 года, то общие выплаты составят 775 тыс. рублей. 586 тыс. — за первого и 188 тыс. — за второго.