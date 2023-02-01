Выплаты на первенца, родившегося после 2020 года, или на второго ребенка, родившегося с 2007 по 2020 год составят — 586 946,72 тыс. рублей. Это на 65 тыс. больше, чем в прошлом году.
Если первый ребенок родился до 2020 года, а второй после — 775 628,25 тыс. рублей.
В случае, если оба ребенка родились после 2020 года, то общие выплаты составят 775 тыс. рублей. 586 тыс. — за первого и 188 тыс. — за второго.
Если семья уже оформляла материнский капитал на первенца, то размер социальной выплаты составит 189,5 тыс. рублей.
При рождении ребенка единовременное пособие составит 22,909 тыс. рублей.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет тоже выросло. Его увеличили с 7 тыс. 677 рублей до 8 тыс. 591 рублей.
Пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители. Размер выплаты может быть увеличен в связи с размером районного коэффициента.
Да, с 2022 года отцы получили расширенные права на получение маткапитала. Выплаты доступны отцам в следующих случаях:
- В случае смерти матери, даже если она не была гражданкой России.
- Есть есть двое и более детей, рожденных с 1 января 2007 года.
- При рождении первого ребенка не позднее 1 января 2020 года.
- Если отец воспитывает детей, рожденных суррогатной матерью.
С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщают «Известия». По ее словам, это позволит семьям значительно сократить расходы и сэкономить до 100 тыс. в год.
Это предложение находится на рассмотрении у вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой
В свою очередь глава комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина считает, что деньги материнского капитала использовать нужно только на детей. По ее мнению, об оплате тарифов ЖКХ должна позаботиться власть.
Цели, на которые можно направить средства маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В их числе:
- Образование детей;
- Получение ежемесячных выплат, если у семьи доход ниже прожиточного минимума;
- Соцадаптация детей-инвалидов;
- Формирование накопительной части пенсии мамы;
- Покупка жилья или ипотека;
- Строительство и реконструкция дома;
- Покупка земельного участка и ремонт.
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