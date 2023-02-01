1 февраля
﻿
Жизнь

Можно ли потратить маткапитал на оплату ЖКХ, и сколько он составит — разбор

С 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексируют — его увеличат на на 11,9%. Altapress.ru рассказывает, сколько составляет новый маткапитал, на что его можно потратить и можно ли им оплатить ЖКХ.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.
1
На сколько вырос материнский капитал в 2023 году?

Выплаты на первенца, родившегося после 2020 года, или на второго ребенка, родившегося с 2007 по 2020 год составят — 586 946,72 тыс. рублей. Это на 65 тыс. больше, чем в прошлом году.

Если первый ребенок родился до 2020 года, а второй после — 775 628,25 тыс. рублей.

В случае, если оба ребенка родились после 2020 года, то общие выплаты составят 775 тыс. рублей. 586 тыс. — за первого и 188 тыс. — за второго.

2
Если семья уже оформляла маткапитал?

Если семья уже оформляла материнский капитал на первенца, то размер социальной выплаты составит 189,5 тыс. рублей.

При рождении ребенка единовременное пособие составит 22,909 тыс. рублей.

Машинка, деньги и калькулятор.
Машинка, деньги и калькулятор.
Фото: Freepik.
3
Сколько составит ежемесячное пособие по уходу за ребенком?

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет тоже выросло. Его увеличили с 7 тыс. 677 рублей до 8 тыс. 591 рублей.

Пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители. Размер выплаты может быть увеличен в связи с размером районного коэффициента.

4
Может ли маткапитал оформить отец?

Да, с 2022 года отцы получили расширенные права на получение маткапитала. Выплаты доступны отцам в следующих случаях:

  • В случае смерти матери, даже если она не была гражданкой России.
  • Есть есть двое и более детей, рожденных с 1 января 2007 года.
  • При рождении первого ребенка не позднее 1 января 2020 года.
  • Если отец воспитывает детей, рожденных суррогатной матерью.
Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0
5
Можно ли оплатить ЖКХ?

С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщают «Известия». По ее словам, это позволит семьям значительно сократить расходы и сэкономить до 100 тыс. в год.

Это предложение находится на рассмотрении у вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой

В свою очередь глава комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина считает, что деньги материнского капитала использовать нужно только на детей. По ее мнению, об оплате тарифов ЖКХ должна позаботиться власть.

6
На что можно потратить маткапитал?

Цели, на которые можно направить средства маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В их числе:

  • Образование детей;
  • Получение ежемесячных выплат, если у семьи доход ниже прожиточного минимума;
  • Соцадаптация детей-инвалидов;
  • Формирование накопительной части пенсии мамы;
  • Покупка жилья или ипотека;
  • Строительство и реконструкция дома;
  • Покупка земельного участка и ремонт.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость