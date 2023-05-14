Можно онеметь: что категорически нельзя делать 14 мая

В этот день нельзя никому давать в долг — весь год будут просить взаймы, а назад ничего не вернут.

Также лучше не вести финансовые переговоры — обсуждать семейный бюджет. Нельзя делать вклады, инвестиции, брать кредиты и просить в долг.

Нельзя жаловаться на свою жизнь, рассказывать о своих проблемах и бедах.

Не рекомендуется пересаживать комнатные цветы — растения будут болеть и забирать энергию у людей.

О рыбе

Отдельное "нельзя" о плавниковых. В этот день нельзя покупать и есть рыбу. И, конечно, рыбачить. По давним поверьям, кто нарушит эти запреты - онемеет. Как рыба.

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Ранее сообщалось, что в Алтайском крае запретят рыбалку. Запрет вводят каждый год, чтобы сохранить популяцию рыбы. Нарушение расценивают как браконьерство и преследуют по закону.

С 25 апреля по 25 мая запрет распространится на озера региона, а также копанцы, соединяющие озера с полями.

С 25 апреля по 10 июня нерестовую ловлю рыбы запретят в Новосибирском водохранилище в пределах Алтайского края.

Рыбакам-любителям также напоминают про запретные сроки с 15 апреля по 15 июля на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей и Чумыш и с 15 октября по 10 июня на зимовальных ямах.