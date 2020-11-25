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Жизнь

МРОТ за час со Снегурочкой: названа стоимость выступления Деда Мороза с внучкой

Стоимость часа выступления Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь в Москве начинается от 15 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз и Снегурочка.
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В компаниях, организующих праздники и мероприятия, пояснили, что стоимость выступления зависит от даты, дополнительного реквизита, количества актеров и длительности.

«Если отталкиваться от часовой программы, то в начале декабря у нас цена составляет 5 тысяч рублей, а в новогоднюю ночь выступление артистов обойдется в 15 тысяч рублей», — сообщил представитель одной из компаний.

В другой конторе отметили, что если шоу-программа предполагает привлечение дополнительных актеров или специальный реквизит, то в начале декабря цена стартует от 12 тыс. рублей, а в новогоднюю ночь — около 27 тысяч.

Горячие Снегурочки.
Горячие Снегурочки.
bugaga.ru

«Дальше идет снижение стоимости: 1 января можно заказать выступление артистов за 18−20 тысяч, после чего цена будет еще снижена где-то на уровень начала декабря», — подчеркнули организаторы.

Кстати, накануне депутаты Госдумы решили запретить вызов на дом сказочных персонажей — дети будут ждать Деда Мороза, но в текущих условиях здоровье важнее.

После этого врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что Новый год необходимо отпраздновать, иначе «поглотят недуги в тысячу раз страшнее» ковида.

И еще о новогодних чудесах: с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Алтайском крае возрастет на 5,45% - с 12 130 рублей до 12 792. Он наконец-то превысит прожиточный минимум — на 90 рублей.

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