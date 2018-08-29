Монстр-высотка и «Оленьке вкусно»: чем примечательны улицы Алтайские в разных городах России

Когда-то на продвижение брэнда «алтайское» краевые власти обращали большое внимание. Об алтайских сыре, муке и природе снимали красивые сюжеты, о них приятные голосами рассказывали дикторы. Между тем, тысячи жителей России добровольно каждый день произносят слово «алтайская». Потому что живут на улице с таким названием. Чем примечательны эти улицы? Altapress.ru прогулялся по ним с помощью гугл-карты.

Санкт-Петербург: здесь рождаются градостроительные монстры

Среди знакомых altapress.ru бытует версия, будто бы на ул. Алтайской в Санкт-Петербурге расположена психиатрическая лечебница. Что ж, мы ее проверили. Не станем скрывать: версия подтверждения не нашла.

Когда-то это это была 1-я Южная. Но в 1950-х годах страна с энтузиазмом отправилась осваивать целину. И в 1955-м 1-ю Южную переименовали в честь Алтайского края.

На первый взгляд, она не очень примечательная: вдоль нее стоят обычные, казалось бы, пятиэтажки. Между тем, она считается одной из самых уютных и востребованных в Московском районе города. Комнаты в домах просторные, потолки в них высокие, а дворы — просто роскошные.

В Санкт-Петербурге на ул. Алтайской квартиры стоят дорого. Википедия.

Ну и, конечно, здесь есть все, что свойственно большому городу: салоны, офисы, мастерские, торговые точки — от киоска горячей выпечки «Бабушкины пироги» до супермаркетов сети «Народная семьЯ». Есть здесь даже магазин для кладоискателей и ателье по пошиву костюмом для подводников. А еще — один из самых старых в городе Дворцов детского (юношеского) творчества: ему в этом году исполнится 85 лет.

Еще нам понравилось, что ул. Алтайская в Санкт-Петербурге очень зеленая. А прославилась она долгим судебным разбирательством местных активистов, протестующих против 21−22-этажной высотки. Вот как он написали о проекте.

Приходите (на суд), и вы узнаете, как в тихом и уютном давно застроенном квартале рождаются градостроительные монстры. Это единственный квартал вдоль Московского проспекта, который не попал в зону регулируемой застройки, и теперь его жители вот уже 15 лет отбиваются от уплотнительной застройки.

Томск: «Оленьке вкусно»

В Томске на ул. Алтайской есть офис магазина доставки суши и пиццы (и множества других вкусных продуктов) с забавным названием «Оленьке вкусно». Есть здесь и кафе. Но нельзя сказать, чтобы здесь можно было бы провести праздник желудка. Есть и медицинские учреждения: медсанчасть «Строитель» и медцентр «Генелли». Но на кластер все же не тянет.

В целом она не очень застроенная, малоэтажных зданий здесь много, но есть и высотки. Примечательна она интересным Петропавловским собором. В нем дважды побывал Патриарх Алексий и один раз Патриарх Кирилл.

Петропавловской собор в Томске на ул. Алтайской. travel-tomsk.ru

Храм стоит на горке с названием Мухин бугор. Назвали ее так по имени раскаявшегося разбойника Мухи, промышлявшего в окрестных лесах в лет 200 назад: .

А еще примечательна эта улица своей историей: она не раз меняла название. Сначала это была ул. Христорождественская: по деревянному храму Рождества Христова бывшего женского Рождественского монастыря (закрытого в 1776 году).

В 1860-х годах ее стали называть Бочановской — уже по имени местного домовладельца. А в 1900 году по просьбе жителей ее переименовали в Никольскую. В тот момент она прославилась в газете — увы, лишь как образец глупости одного из жителей.

Один из рабочих в кузнице Эсаулова, что на Никольской улице (сегодня Алтайская), изобрел очень оригинальный и глупый способ развлекать свою особу: он обсыпает сажей проходящих мимо кузницы школьников или издевается над ними, вообще, как говорят, «не дает проходу». Не мешало бы поунять его. Томская хроника. Сибирская жизнь. − 1903.

Алтайской же она стала 25 июня 1929 года — Википедия не объясняет, почему. Улица эта довольно длинная: мы нашли жилой дом под № 132, а по нечетной стороне есть номера и покрупнее.

Начало ул. Алтайской в Томске. Википедия.

Нижний Тагил: на родине Акинфия Демидова

То, что и в Нижнем Тагиле есть улица Алтайская, это никакая не случайность. Завод в этом городе построил Никита Демидов — отец хорошо известного на Алтае Акинфия Демидова.

Правда, сама ул. Алтайская не очень застроена. Да, здесь есть жилые дома, но они занимает лишь малую ее часть. Вдоль нее обширные не застроенные пространства, а ведет она к Валегину бору.

Примечательна она Курганом памяти — площадью с памятниками, посвященными погибшим на войне нижнетагильцам. В нынешнем августе именно у Кургана митинговали коммунисты и их сторонники против пенсионной реформы.

В Нижнем Тагиле у Кургана памяти рядом с ул. Алтайской прошли митинги против пенсионной реформы. vsenovostint.ru

Вообще, жилой микрорайон, по которому проходит ул. Алтайская, обустраивает небезызвестный Уралвагонзавод, поэтому его и называют по старинке «вагонкой». Улица эта большая — мы нашли номер дома 222. Видимо, эта самая длинная ул. Алтайская в России.

Екатеринбург: рядом с сосновым бором

Как и в Санкт-Петербурге, улица с дорогим нашему сердцу названием в Екатеринбурге находится в южной части города. Название микрорайона Уктус (от Уктусских гор), а проходит она вдоль соснового леса.

До 1950-х годов Уктус был типичным сельским пригородом с индивидуальной застройкой. На ул. Алтайской их по-прежнему много. Но недавно здесь возвели жилых высотки, и один из жилых комплексов называют «На Алтайской». Вид из окна этой высотки, надо сказать, прелестный: бор!

Организаций здесь, конечно же, тоже немало. Например, медцентр федеральной сети «Хеликс», гостевой дом, парикмахерская, почта. Это Чкаловский район города. Есть на Алтайской и кафе «Три мушкетера».

«У нас Вы можете ощутить атмосферу… и встретить символы романтической Франции — любимых с детства

героев Дюма», — пишут на сайте кафе.

Судя по отзывам, кормят там неплохо. Хотя над названием можно бы и поработать — взять, скажем, что-нибудь ближе к алтайскому. Самый большой номер дома — 70.

Как в других городах

Есть ул. Алтайская в Хабаровске. Точнее, улочка в несколько десятков домиков. Очень она похожа на окраины Барнаула, где нет освещения. При этом она частично заасфальтирована.

ул Алтайская в Хабаровске. Гугл-карта.

Невелика ул. Алтайская и в Димитровграде — городе ученых-атомщиков в Ульяновской области. Впрочем, место это определенно перспективное: здесь уже есть множество разных учреждений — аптеки, городской архив, почта, банкетный зал, магазины, мебельная фабрика и даже частная пивоварня Zlata Podkova.

А вот в Перми это, скорее, промышленные задворки. Судя по Гугл-карте, жилых домов на этой улице нет — только производственные помещения, а вдоль дороги — скромная зеленая зона. В общем, от ул. Алтайской в Перми мы ожидали большего.