Мужчина из-за куриц сразился с медведем врукопашную

Американец сразился врукопашную с медведем, которого накануне ранил из-за того, что он напал на его куриц.

Тогда мужчина ранил зверя, косолапый убежал в лес. Но хозяин куриц решил отомстить за нападение и отправился разыскивать медведя.

Вскоре он встретил зверя и снова выстрелил, но медведь напал на мужчину, указывает Lenta.ru.

В результате схватки мужчине удалось отбиться от разъяренного животного и выжить, но получил травмы. Мужчину госпитализировали.

Экстренные службы прибыли на место ЧП, оцепили территорию, нашли раненого зверя. И покинули место схватки после устранения проблемы. По всей вероятности, косолапого ликвидировали.

Ранее разъяренный медведь откусил руку пьяному сибиряку, вошедшему в вольер. ЧП произошло в Омске на территории промышленной зоны. Правая рука у пострадавшего была полностью откушена, ее сохранить не удалось.

Еще разъяренный медведь разорвал сбивший его автомобиль. Также медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.