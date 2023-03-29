29 марта
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Жизнь

Мужчина в Алтайском крае высадил 150 деревьев за свое преступление

Суд Смоленского района прекратил уголовное дело за незаконную рубку леса из-за искупившего вину подсудимого, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Лес.
Лес.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

Мужчина вырубил 45 тополей, которые относились к категории защитных лесов, чем нанес минприроды Алтайского края ущерб почти на 150 тыс. рублей.

Вину подсудимый полностью признал и добровольно возместил всю сумму. Кроме того, мужчина убрал за собой порубочные остатки и высадил 100 берез, 25 дубов и 25 сосен.

Его действия суд расценил как заглаживающие вину и прекратили уголовное дело, оставив лишь штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Барнауле проверят законность вырубки леса рядом с «Планетой Q».

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