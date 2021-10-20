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Жизнь

Мужчине из США впервые в истории пересадили почку свиньи

В Медицинском центре Лангон жителю США пересадили почку генно-модифицированной свиньи, пишет «ТАСС».

Свинья.
Свинья.
СС0

Операцию провели на мужчине с диагностированной смертью мозга, подключенному к аппарату жизнеобеспечения. За пересаженной почкой наблюдали в течение длительного времени. Отмечается, что даже через 3 дня организм человека не отторг ее. Удачному исходу способствовала генная модификация донора.

Почку подсоединили к кровеносной системе. Хирург Роберт Монтгомери заявил, что ее функционирование «выглядело вполне нормально». Орган очищал организм от мочевины, вследствие чего у пациента вернулся в норму уровень креатинина.

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