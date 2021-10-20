Мужчине из США впервые в истории пересадили почку свиньи

Операцию провели на мужчине с диагностированной смертью мозга, подключенному к аппарату жизнеобеспечения. За пересаженной почкой наблюдали в течение длительного времени. Отмечается, что даже через 3 дня организм человека не отторг ее. Удачному исходу способствовала генная модификация донора.

Почку подсоединили к кровеносной системе. Хирург Роберт Монтгомери заявил, что ее функционирование «выглядело вполне нормально». Орган очищал организм от мочевины, вследствие чего у пациента вернулся в норму уровень креатинина.