На Алтае бывший сотрудник МЧС регулярно развращал 13-летнего мальчика

Делом занимается алтайский СК. Об этом изданию сообщил источник в правоохранительных органах.
«Мужчине 35 лет, работал в МЧС, проживал с женщиной. Он уже признал вину, — рассказал собеседник.
По его словам, встречи мужчины с 13-летним мальчиком носили регулярный характер.
Об «отношениях» стало известно, когда мальчик рассказал обо всем своей матери, а она заявила в полицию.
По другой версии, все раскрылось после медосмотра в военкомате. Якобы бдительный доктор сообщил начальству свои подозрения, в итоге в ходе беседы мальчик признался.
В региональном СК изданию отказались комментировать ситуацию, объяснив это интересами следствия.
Ранее в Барнауле мужчина совращал 11-летнего мальчика, с родителями которого дружил.