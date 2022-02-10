10 февраля -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На Алтае бывший сотрудник МЧС регулярно развращал 13-летнего мальчика

В Бийске возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МЧС, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика, сообщает «КП-Барнаул».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Делом занимается алтайский СК. Об этом изданию сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчине 35 лет, работал в МЧС, проживал с женщиной. Он уже признал вину, — рассказал собеседник.

По его словам, встречи мужчины с 13-летним мальчиком носили регулярный характер.

Об «отношениях» стало известно, когда мальчик рассказал обо всем своей матери, а она заявила в полицию.

По другой версии, все раскрылось после медосмотра в военкомате. Якобы бдительный доктор сообщил начальству свои подозрения, в итоге в ходе беседы мальчик признался.

В региональном СК изданию отказались комментировать ситуацию, объяснив это интересами следствия.

Ранее в Барнауле мужчина совращал 11-летнего мальчика, с родителями которого дружил.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость