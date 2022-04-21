На Алтае девушка украла бабушкины серьги и от испуга выбросила их возле пруда

В Алтайском крае задержали девушку, подозреваемую в краже золотых изделий, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в одном из сел Змеиногорского района.

Девушка дружила с парнем, который жил с бабушкой, и неоднократно бывала у них в гостях.

«Созналась, что проникла в дом к бабушке через чердак и похитила золотые украшения. После чего, испугавшись дальнейших последствий, выбросила их возле сельского пруда. Точное место показать не смогла», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства для принятия процессуального решения по данному факту.

Ранее в Славгороде мужчина похитил сережки с жемчугом, но не смог донести до девушки 3,5 грамма украшений.