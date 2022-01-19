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Жизнь

На Алтае девушку будут судить за распространение интимного фото девочки

В Алтайском крае перед судом предстанет жительница села, распространившая в интернете фотографию порнографического содержания, сообщает региональный СК.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

17-летнюю жительницу Ключевского района обвинили по двум статьям: «нарушение неприкосновенности частной жизни» и «распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

«В феврале 2019 года обвиняемая получила от одного из пользователей социальных сетей посредством личных сообщений фотографию 15-летней потерпевшей интимного содержания», — рассказали в ведомстве.

В 2020 году девушка решила дискредитировать знакомую и распространила фото в сети.

Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направили в суд, сельчанке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее житель Нижегородской области получил «минимум» — 3 года 2 месяца — за развратные фото, отправленные девочке из Барнаула.

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