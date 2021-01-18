На Алтае проезд в общественном транспорте подорожает на два рубля

В Горно-Алтайске решили пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Повышение на 2 рубля планируется с 1 февраля, написала председатель профильного горкомитета Наталья Селищева в Instagram.

Стоимость проезда в Горно-Алтайске по городским маршрутам составит 20 рублей, по пригородным — 22 рубля.

Местные власти подчеркнули, что тарифы не пересматривались три года. При этом топливо (природный газ) подорожало на 58,4% и увеличились расходы на оплату труда работников, связанные с ростом МРОТ.

«Также объективной причиной пересмотра тарифа послужило изменение федерального законодательства, согласно которому использование контрольно-кассовой техники стало обязательным при оплате проезда, как при наличном, так и безналичном расчете, что ведет к дополнительным расходам автопредпринимателей», — объяснила Селищева.

Перевозчики с просьбой о поднятии стоимости проезда обратились к властям в октябре 2020 года.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года. Анна Зайкова

Предприниматели Барнаула также неоднократно просили чиновников принять аналогичное решение по тем же причинам. Вопрос рассматривали и согласились поднять цены, но мэр Вячеслав Франк не спешит подписывать соответствующее постановление. Ожидается, что это может произойти в январе.

По новому тарифному плану стоимость билета должна была вырасти на 3 рубля. За проезд в автобусе предлагается платить не 23, а 26 рублей; в маршрутном такси — не 25, а 28 рублей.

У льготников изменений в цене не планируется, однако студенты могут быть лишены права на безлимитный проездной.

Ранее стало известно, что Барнаул и Бийск не получат новые автобусы со скидкой от Минтранса РФ, но местные власти продолжат бороться за обновление автопарка.