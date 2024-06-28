На Алтае семья жила в чужом доме, думая, что купила его. Они перепутали адрес

В Алтайском крае Шипуновский районный суд рассмотрел необычный спор между двумя семьями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Истцы требовали, чтобы ответчики — еще одна семейная пара — покинули их дом.

По словам истцов, дом и земельный участок по адресу Шукшина, 16 в селе Шипуново принадлежат им. Однако в мае 2021 года в этом доме поселилась другая семья, заявив, что они приобрели его и даже сделали ремонт.

В ходе судебного заседания выяснилось, что ответчики действительно купили дом на улице Шукшина в селе Шипуново, но ошиблись адресом. В селе нет табличек с номерами домов, поэтому пара заехала в соседнее здание, полагая, что это их жилье.

Суд вынес решение в пользу истцов: ответчики должны освободить дом от своего имущества и передать его законным владельцам.

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