На Алтае специалист по опеке и попечительству получила взятку за общее покровительство

В Алтайском крае возбудили дело в отношении сотрудницы районной администрации, подозреваемой в получении денег от опекуна ребенка, сообщает региональный СК.

В получении взятки обвинили главного специалиста по опеке и попечительству комитета по образованию администрации Шипуновского района.

«С 2019 по 2021 год получила лично взятку в размере более 11 тысяч рублей от опекуна ребенка за совершение действий входящих в ее служебные полномочия, а также на общее покровительство», — рассказали в ведомстве.

Следствие решает вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Возбудили дело по признакам «получения должностным лицом взятки» (до 3 лет лишения свободы, а также иные варианты наказания).

Ранее убегавшему от полиции со взяткой в руках экс-мэру Славгорода огласили жесткий приговор.