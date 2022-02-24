На Алтае специалист по опеке и попечительству получила взятку за общее покровительство

В получении взятки обвинили главного специалиста по опеке и попечительству комитета по образованию администрации Шипуновского района.
«С 2019 по 2021 год получила лично взятку в размере более 11 тысяч рублей от опекуна ребенка за совершение действий входящих в ее служебные полномочия, а также на общее покровительство», — рассказали в ведомстве.
Следствие решает вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
Возбудили дело по признакам «получения должностным лицом взятки» (до 3 лет лишения свободы, а также иные варианты наказания).
Ранее убегавшему от полиции со взяткой в руках экс-мэру Славгорода огласили жесткий приговор.